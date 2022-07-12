Тюмень, , 16:06 — REGNUM В тюменском городе Ишиме проводится проверка по факту гибели на воде подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Водоём, где утонул подросток Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

Трагедия произошла днём 11 июля 2022 года. В компании друзей 17-летний купался в затоке реки Ишим, нырнул и скрылся под водой. Тело подростка обнаружено водолазами в тот же день.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени проводится доследственная проверка по факту обнаружения в реке Туре тела неизвестного мужчины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени выясняют личность утонувшего мужчины