Тюмень, 12 июля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В тюменском городе Ишиме проводится проверка по факту гибели на воде подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области Водоём, где утонул подросток

Трагедия произошла днём 11 июля 2022 года. В компании друзей 17-летний купался в затоке реки Ишим, нырнул и скрылся под водой. Тело подростка обнаружено водолазами в тот же день.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени проводится доследственная проверка по факту обнаружения в реке Туре тела неизвестного мужчины.