Амбон, Индонезия, 12 июля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Наводнение и оползни обрушились на город Амбон в Индонезии, в результате которых два человека погибли и пять человек получили ранения, сообщает CNN Indonesia.

(сс) U.S. Embassy, Jakarta Стихийное бедствие в Индонезии

Глава регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями города Амбон Деми Паис заявил, что четырехлетний ребенок погиб из-за того, что оползень обрушился на его дом, а один семилетний ребенок погиб из-за наводнения.

Кроме того, из-за стихийных бедствий двое взрослых и двое детей были госпитализированы.

Проливные дожди, обрушившиеся на город Амбон с 19 июня по 11 июля 2022 года, вызвали наводнения и оползни. Это стихийное бедствие затронуло 4706 человек.