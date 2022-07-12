Симферополь, 12 июля 2022, 16:06 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов опроверг наличие межнациональной подоплёки в конфликте между жителями Судака и военнослужащими. Об этом он написал в телеграм-канале 12 июля.
Он добавил, что правоохранители проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение, и призвал дождаться результатов следствия.
Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилась информация о том, что якобы трое местных жителей избили военнослужащего, у которого на кепке был знак Z. Факт инцидента подтвердил сначала советник главы Крыма Олег Крючков, а затем и в полиции. Однако правоохранители опровергли наличие на одежде участников конфликта каких-либо опознавательных знаков.
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