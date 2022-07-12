Аксёнов опроверг знак Z и межнациональную подоплёку в конфликте в Судаке
Симферополь, 12 июля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов опроверг наличие межнациональной подоплёки в конфликте между жителями Судака и военнослужащими. Об этом он написал в телеграм-канале 12 июля.
Он добавил, что правоохранители проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение, и призвал дождаться результатов следствия.
Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилась информация о том, что якобы трое местных жителей избили военнослужащего, у которого на кепке был знак Z. Факт инцидента подтвердил сначала советник главы Крыма Олег Крючков, а затем и в полиции. Однако правоохранители опровергли наличие на одежде участников конфликта каких-либо опознавательных знаков.