Владимир, 12 июля 2022, 16:05 — REGNUM Во Владимирской области дети-сироты смогут по желанию получить денежную компенсацию вместо жилья от государства. Такой закон приняли в Заксобрании региона.
С идеей предусмотреть замену натуральной льготы в виде жилья денежной компенсацией выступил прокурор Владимирской области Владислав Малкин. Если сирота или ребёнок, оставшийся без попечения родителей, достиг 25-летнего возраста и всё ещё не получил бесплатное жильё, он получает право на денежный сертификат. Размер этого сертификата рассчитывается исходя из нормативной стоимости в данном муниципальном образовании 33 квадратных метров.
Получатель льготы должен работать последние полгода, не иметь долгов по налогам и алиментам, не иметь зависимостей и не находиться в местах заключения. Жильё должно располагаться на территории Владимирской области, не в аварийном или требующем реконструкции доме, соответствовать санитарным и техническим нормам. Его общая площадь не может быть ниже социальной нормы, а если покупка совершается семьёй, то доля её члена — владельца сертификата должна быть не меньше 18 квадратных метров.
Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев считает, что принятый закон поможет большему количеству жителей региона реализовать свое право на гарантированную государством меру социальной защиты и воспользоваться ей наиболее выгодным для себя способом.