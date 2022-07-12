Владимир, , 16:05 — REGNUM Во Владимирской области дети-сироты смогут по желанию получить денежную компенсацию вместо жилья от государства. Такой закон приняли в Заксобрании региона.

Владимир Киселев Zsvo.ru

С идеей предусмотреть замену натуральной льготы в виде жилья денежной компенсацией выступил прокурор Владимирской области Владислав Малкин. Если сирота или ребёнок, оставшийся без попечения родителей, достиг 25-летнего возраста и всё ещё не получил бесплатное жильё, он получает право на денежный сертификат. Размер этого сертификата рассчитывается исходя из нормативной стоимости в данном муниципальном образовании 33 квадратных метров.

Получатель льготы должен работать последние полгода, не иметь долгов по налогам и алиментам, не иметь зависимостей и не находиться в местах заключения. Жильё должно располагаться на территории Владимирской области, не в аварийном или требующем реконструкции доме, соответствовать санитарным и техническим нормам. Его общая площадь не может быть ниже социальной нормы, а если покупка совершается семьёй, то доля её члена — владельца сертификата должна быть не меньше 18 квадратных метров.

Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев считает, что принятый закон поможет большему количеству жителей региона реализовать свое право на гарантированную государством меру социальной защиты и воспользоваться ей наиболее выгодным для себя способом.

«К сожалению, темпы обеспечения детей-сирот жильем не так высоки, как хотелось бы. Зачастую бывает так, что муниципалитет может предложить скромную жилплощадь, а человек уже вырос, встал на ноги, начал зарабатывать, обзавелся семьей. Закон предполагает выдачу сертификата на определенную сумму денег, которые человек может потратить на покупку жилья. К нему можно добавить маткапитал и дополнительно взять ипотечный кредит. Тогда семья может позволить себе приличную квартиру» — прокомментировал Киселев.