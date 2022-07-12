Ростов-на-Дону, 12 июля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В зоопарке Ростова-на-Дону объявили о пополнении — в семействе кубанских туров на свет появились три детёныша.

Денис Абрамов ИА REGNUM Западнокавказский (кубанский) тур

«Мамы самостоятельно выкармливают своих малышей и занимаются их воспитанием. Нашим зоологам остаётся только наблюдать за ними со стороны», — уточнили в пресс-службе зверинца.

ИА REGNUM сообщало, что в июне 2022 года зоопарк Ростова-на-Дону сообщил о пополнении в семье лошадей Пржевальского, входящих в число 11 видов животных, считающихся вероятно исчезнувшими в России.