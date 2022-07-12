Орск, Оренбургская область, , 16:04 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области прошла церемония прощания с Алексеем Стаценко, который погиб 26 июня 2022 года во время специальной военной операции на Украине, сообщили 12 июля в пресс-службе мэрии.

Свечи Gadini

«Сегодня мы провожаем в последний путь воина, верного сына своего Отечества, старшего лейтенанта Вооружённых сил Российской Федерации Стаценко Алексея Андреевича. Он погиб, защищая жителей Донбасса, участвуя в специальной военной операции. Он погиб, как герой, потому что до конца выполнял свой воинский долг, до конца был верен присяге. Вечная память Алексею Андреевичу, вечная память всем воинам российским, которые пали на полях сражения», — сказал глава муниципалитета Василий Козупица.

Алексей Стаценко родился 6 января 1998 года в Орске. Учился в школе №88, был постоянным участником всевозможных конкурсов и предметных олимпиад, увлекался шашками и джиу-джитсу. Воспитанник кадетского класса, неоднократно награждался грамотами за отличную военную подготовку, отмечен грамотой ФСБ России «Юный пограничник».

В 2015 году Алексей Стаценко успешно окончил школу, поступил в Казанское высшее военное училище. С 2019 года проходил военную службу по контракту в должности командира танкового взвода танковой роты танкового батальона 35 гвардейской отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа. Старший лейтенант Алексей Андреевич Стаценко представлен к правительственной награде посмертно.