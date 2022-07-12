12 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Южной Корее обсудили высказывания бывшего министра обороны США о вмешательстве страны в решение тайваньской проблемы

Валерий Ходячий, , 16:21 — REGNUM Бывший министр обороны США Марк Эспер предположил, что в случае столкновения Китая с Тайванем в конфликт вслед за США вмешаются Южная Корея и Япония. Однако в Сети жители Южной Кореи довольно резко отреагировали на данное высказывание.

Южная Корея (с) ИА REGNUM

В интервью радио «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), экс-министру был задан вопрос: «Если Китай нападет на Тайвань, как Вы думаете, военные Южной Кореи поддержат действия американских военных сил?».

«Трудно представить ситуацию, в которой Япония и Южная Корея не будут вмешиваться в конфликт», — заявил Эспер.

Он также добавил, что в случае войны или торговых санкций страны региона будут втянуты в конфликт, и им придется сделать выбор.

«Я осознаю, что Южная Корея расположена рядом с Китаем, который является крупнейшим торговым партнером страны. Однако Китай также является и крупнейшим торговым партнером США, — сказал бывший министр. — Нам придется принять трудное решение и пойти против коммунистического государства, которое пытается обострить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе».

Марк Эспер также раскритиковал политику бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, в рамках которой Китай выступал экономическим партнером, а США — партнером в области безопасности, и подчеркнул важность восстановления соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA) между Южной Кореей и Японией.

«Возможность трех стран быстро и беспрепятственно обмениваться информацией и данными имеет решающее значение для нашей коллективной безопасности», — сказал он.

Марк Эспер U.S. Secretary of Defense

Напомним, что Марк Эспер возглавлял Пентагон с июля 2019 года по ноябрь 2020 года.

«Он в своем уме? Пусть сам этим занимается», — возмущается jang***.

«Если мы не хотим, чтобы было как Вьетнаме, мы не должны особо вмешиваться в этот вопрос…» — пишет shyu***.

«США будут действовать исподтишка: будут продавать оружие, а умирать будут японцы и корейцы», — утверждает ligh***.

«Спасибо большое, что упомянули нас. Однако посмотрим, к чему приведет вас ваше невежество…» — сообщает expr***.

«Они намереваются использовать нас как пешку», — уверяет pht2***.

«Сегодня я в очередной раз убедился, что США по одному щелчку пальца могут сделать из любой страны или режима «демона», — пишет dani***.

«Зачем? Почему корейцы должны жертвовать собой ради других? Кто добровольно хочет получить пулю в лоб?» — недоумевает leeh***.

«США ведь действительно могут сделать это. Вы же понимаете, что Штаты прочувствовали после встречи с Юн Сок Ёлем то, что могут использовать нашу страну? А чего вы ещё ожидали, когда у руля идиот?» — задается вопросами shoon***.

«Если мы вмешаемся в конфликт, то следующей зоной боевых действий станет Южная Корея. Вы же понимаете, на чем США и Япония делают деньги?» — интересуется vide***.

«Если Тайвань падет, то следующими на очереди станут Южная Корея и Япония», — считает swiv***.

«Какую пользу сможет извлечь Южная Корея от этой войны? Нет никакой гарантии, что США смогут отбиться от Китая», — отмечает gree***.

«Если так, то пусть США делятся с нами тактическим ядерным оружием», — требует audg***.

«Вторжение Китая на Тайвань может повлечь за собой вторжение России в страны Восточной Европы или Японию, чтобы ослабить военную поддержку США и Южной Кореи. Кроме того, это также приведет к кризису на Корейском полуострове», — предполагает 7mk4.

«Если Тайвань падет, следующей на очереди окажется Южная Корея. Конечно, если Тайвань подвергнется вторжению, нам придется действовать, и даже если мы не хотим этого, у нас не будет другого выбора», — предполагает juic***.