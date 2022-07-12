Лондон, , 16:04 — REGNUM Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибудет в Париж 18 июля, где у него состоится встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, 13 июля сообщает агентство Bloomberg.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным собеседников издания, стороны обсудят поставки нефти во Францию с целью замещения российских энергоресурсов. Кроме того, Макрон и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудят возможные инвестиции ОАЭ во Францию, а также вопросы в сфере безопасности между двумя странами, которые являются близкими союзниками.

Издание напоминает, что Франция ведёт переговоры с ОАЭ об увеличении поставок нефти и дизельного топлива с тех пор, как Европейский союз пообещал сократить свою зависимость от России, крупнейшего источника импорта энергоносителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявлял, что ОАЭ могут стать «хотя бы временной альтернативой российской нефти и дизельному топливу».