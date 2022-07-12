София, , 16:02 — REGNUM Действующее министерство иностранных дел Болгарии выразило резкий протест по поводу произошедших в Северной Македонии антиболгарских акций. Об этом 12 июля сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в соответствующей ноте София потребовала от Скопье извинений за ряд организованных местными националистами шествий в северомакедонской столице. На данный момент известно о том, что ни один из участников провокаций не был задержан.

Напомним, ранее в Скопье отдельные группы лиц осуществили нападения на ряд представительств Болгарии. При этом македонские правоохранители не предпринимали мер по разгону демонстрантов.