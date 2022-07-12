Москва, 12 июля 2022, 16:01 — REGNUM Исполнитель Антоха МС (Антон Кузнецов) проиграл суд против своего бывшего музыкального продюсера Эдуарда Шумейко. Об этом он сообщил в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По решению суда, музыкант должен выплатить Шумейко 2,5 млн рублей за исполнение своих же композиций. «Преследование со стороны Шумейко за исполнение моих же песен не прекращается», — говорит артист, добавив, что продюсер «переписал на себя» его треки и требует в суде по 120 тыс. рублей за каждый случай их исполнения.
Однако Антоха МС поделился, что ему удалось получить свидетельство на свой псевдоним. Он также анонсировал выход нового альбома в сентябре.
ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2021 года Антоха МС подал в суд на своего продюсера. По словам исполнителя, это произошло из-за финансовых проблем на фоне пандемии — артист якобы «не смог получить конкретных предложений» от продюсера для «развития его карьеры», после чего понял, что «дальнейшая работа бессмысленна»
Читайте ранее в этом сюжете: BTS работает над документальным сериалом о группе для Disney