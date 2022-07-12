Москва, , 16:01 — REGNUM Исполнитель Антоха МС (Антон Кузнецов) проиграл суд против своего бывшего музыкального продюсера Эдуарда Шумейко. Об этом он сообщил в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Антоха МС Цитата из видеоинтервью для шоу «Вписка»

По решению суда, музыкант должен выплатить Шумейко 2,5 млн рублей за исполнение своих же композиций. «Преследование со стороны Шумейко за исполнение моих же песен не прекращается», — говорит артист, добавив, что продюсер «переписал на себя» его треки и требует в суде по 120 тыс. рублей за каждый случай их исполнения.

Однако Антоха МС поделился, что ему удалось получить свидетельство на свой псевдоним. Он также анонсировал выход нового альбома в сентябре.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2021 года Антоха МС подал в суд на своего продюсера. По словам исполнителя, это произошло из-за финансовых проблем на фоне пандемии — артист якобы «не смог получить конкретных предложений» от продюсера для «развития его карьеры», после чего понял, что «дальнейшая работа бессмысленна»

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