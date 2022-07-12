Энергодар, Украина, 12 июля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Украинские боевики попытались применить еще один дрон-камикадзе в Энергодаре Запорожской области, его уничтожили силы противовоздушной обороны Вооруженных сил России, заявил 12 июля представитель пресс-службы администрации города.

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«Только что ВСУ попытались применить еще один дрон в Энергодаре. Он уничтожен ПВО Вооруженных сил РФ», — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы.

Ранее представитель пресс-службы администрации Энергодара сообщил, что украинские боевики применили дрон-камикадзе в жилом районе Энергодара.