Калининград, 12 июля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Учения со стрельбами провели в Калининградской области морские пехотинцы Балтийского флота. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Mil.ru Военные учения

Уточняется, что в ходе манёвров военнослужащие отработали комплексы боевых упражнений по действиям в обороне и в наступлении, поразив автоматов, ручных пулеметов, гранатометов и вооружения БТР мишени, которые имитируют бронетехнику и живую силу.

«В плановых занятиях по боевой подготовке принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано до 30 единиц военной техники», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля стало известно, что Сеул и Вашингтон планируют провести в августе крупномасштабные совместные военные учения.