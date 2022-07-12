Москва, , 15:59 — REGNUM Партия «Единая Россия» запустит в регионах конкурс лучших практик работы со старшим поколением «Долголетие для всех». Как сообщили в пресс-службе партии, конкурс пройдет в рамках партпроекта «Старшее поколение» с 12 июля по 12 августа. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.

Участники проекта «Московское долголетие» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Эксперты конкурса — руководители благотворительных фондов, в том числе «Старость в радость», Ассоциация волонтерских центров. Те, кто много лет работает с людьми старшего возраста. Будет и народное голосование. По итогам конкурса отберут восемь федеральных победителей. За первое место победитель получит грант 300 тысяч рублей, три вторых — по 200 тысяч и четыре третьих места по 150 тысяч рублей. Поддержку конкурсу оказывает Министерство труда», — сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.