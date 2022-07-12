12 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Судя по настроениям, которые выплескиваются в социальные сети, и польское общество устало ждать, когда будет восстановлена «историческая справедливость», и украинское общество не готово исполнить ее в польской версии. Нужно время, много времени и тонкие решения. А есть ли они у Варшавы и Киева? Не похоже.

Станислав Стремидловский, , 16:39 — REGNUM Совместные исторические даты продолжают оставаться своего рода стресс-тестом для польского и украинского обществ. Это в очередной раз показал понедельник 11 июля — день, когда в Польше вспоминают жертв Волынского геноцида и ждут адекватной реакции от Украины, признания зловещей роли украинских националистов в резне сотни тысяч мирных поляков в 1943–1944 годах. Но по понятным причинам в Киеве эту тему стараются замылить. Это было характерно для украинского руководства и раньше, когда в стране еще соблюдались нормы приличия и не было такого разгула агрессивного национализма, как сейчас, тем более Волынь замалчивается сегодня. Что создает большие проблемы польским властям, на которых давит польское общественное мнение.

Польша против бандеровщины Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, накануне 11 июля в польской прессе появились сообщения о том, что в день памяти жертв Волынского геноцида с заявлением выступит президент Украины Владимир Зеленский и, возможно, признает историческую ответственность за события тех лет. Поэтому с утра понедельника многие в Польше внимательно ждали новостей из Киева. Но в итоге о Волыни в этот день говорили только в Варшаве. Свои речи произнесли президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий. Учитывая, какой огромный политический капитал вложила правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) в поддержку Киева, перед Дудой и Моравецким стояла трудная задача. Им надо было, с одной стороны, сыграть на чувствах поляков, требующих от украинцев покаяния в геноциде, с другой — не оттолкнуть своих украинских партнеров. Эту задачу взял на себя польский премьер, отметившийся двумя острыми тезисами. Во-первых, он сообщил, что «сегодня Украина видит, что наследником националистических организаций и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является Русский мир». Во-вторых, увидел «ответственность немцев» за резню поляков, устроенную украинцами на Волыни». По словам Моравецкого, «зверства на Волыни усилились в 1942–1944 годах. Кто тогда правил этими землями? Германия. Они были хозяевами жизни и смерти поляков, украинцев и евреев. И они же ответственны за волынское преступление».

Жертвы Волынской резни. 1943

Заявление премьера укладывается в доминирующую последние годы магистральную линию правящей партии, которая открыла политическую войну на два фронта — против России и Германии. Но проблема для «Права и Справедливости» здесь в том, что в случае с Волынским геноцидом ей приходится убеждать прежде всего своих избирателей, остро интересующихся данной темой, в то время как оппозиционный электорат глубоко равнодушен к этой трагедии. А среди сторонников PiS и представителей более правых радикальных сил, включая польских националистов, нет тех, кто бы делал скидки Киеву по вопросу Волынского геноцида даже в условиях нынешнего украинского кризиса. Украинские власти могли облегчить задачу своим польским партнерам, если бы хоть в какой-то форме продемонстрировали публичную реакцию, удовлетворившую польское общество. Но они этого не сделали. Вечером 11 июля на сайте президента Украины появилось обращение Зеленского к украинцам, где прозвучала польская тема, но в контексте внесенного им в Верховную раду «очень важного законопроекта о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши, которые находятся на Украине». В нем, в частности, предложено «дать нашим польским братьям возможность легально находиться на Украине в течение 18 месяцев, право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в наших вузах, медицинское обслуживание».

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

Мотивируя необходимость одобрения этого законопроекта, Зеленский сообщил, что «мы достигли в отношениях с Польшей высочайшего уровня доверия и сотрудничества не просто за десятки лет, а при жизни многих поколений наших народов». Однако не похоже, чтобы его оптимистичная оценка разделялась обществами обеих стран. В украиноязычных социальных сетях недоумевают, почему особый статус должны получить только поляки, в то время как «во время войны нам помогают все сознательные люди, давайте тогда и англичанам предоставим такой статус, и всем остальным». Задаются вопросом, не получится ли так, что особый «статус их (поляков — С. С.) обязывает присоединить, например, западную часть Украины к Польше», а также допускают, что «после войны поляки вернутся за своим имуществом и землей на Западную Украину». Польские комментаторы, в свою очередь, не могут понять, кто и зачем из Польши поедет на Украину, чтобы воспользоваться привилегиями «особого статуса», ведь миллионные потоки беженцев идут с Украины в Польшу, а не наоборот. Можно было бы, конечно, объяснить инициативу Киева тем, что это поможет польским фирмам, претендующим на восстановление украинских территорий после урегулирования конфликта. Однако после международной конференции в Швейцарии, где Польше предложили вместе с Италией восстановить Донбасс, вряд ли кто-то серьезно отнесется к этому.

Как отмечает на страницах портала Украина. ру политолог Василий Стоякин, «киевский режим нашел способ попросить у своих западных партнеров прощения за «подвиги» своих идейных предшественников, не прося прощения формально». Вместе с тем он допускает, что «Зеленский действует пошагово, предлагая сначала безобидные нормы, которые не вызовут особого возмущения у националистов и которые можно будет легко провести через парламент. Всё остальное можно внедрять постепенно, с оглядкой на позицию парламентариев и общественное мнение». Но такая стратегия предполагает политическую выживаемость администрации Зеленского и жесткий контроль над страной. Потому что решения Киева должен будет признать и реализовать Львов, обладающий собственной региональной субъектностью. Между тем, судя по настроениям, которые выплескиваются в социальные сети, и польское общество устало ждать, когда будет восстановлена «историческая справедливость», и украинское общество не готово исполнить ее в польской версии. Нужно время, много времени и тонкие решения. А есть ли они у Варшавы и Киева? Не похоже.