Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM Когда совершается измена, семьи уже нет. Она разрушается человеческим грехом. Однако спасти отношения, оказавшиеся на грани разрыва можно. Путём прощения. Об этом в интервью телеканалу «Дон-ТР» рассказал настоятель аксайского храма Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» иерей Михаил Гапоненко.

Венчание Цитата из м/ф «Сказ о Петре и Февронии». реж. Юрий Рязанов, Юрий Кулаков. 2017. Россия

«Любовь можно реанимировать всегда, если её окончательно не убить. Когда любовь окончательно убивается такими преступлениями, как измена, тут уже деваться некуда. Тут уже всё. Дело в том, что когда совершается измена, даже согласно евангельскому учению, семьи уже нет, она разрушена и уничтожена человеческим грехом. Семьи и любви нет. Но прощение возможно», — уверен он.

По словам иерея, прощение возможно только в том случае, если человек кается.

«Если человек, который изменил, действительно раскаивается, и другая сторона сможет совершить подвиг и простить, а это очень трудно. Но, если это всё-таки произойдёт, то исцеление от этого разрыва возможно. <…> Когда человек вступает в брак, он должен помнить, что сказано в священном писании: «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами», — напомнил Михаил Гапоненко.

Он посоветовал не злоупотреблять на вечеринках алкоголем, чтобы не впасть в состояние греха.