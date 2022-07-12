Москва, 12 июля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Российским гражданам стоит хранить свои сбережения в рублях. Такой совет на фоне ослабления курса евро и доллара дал заместитель председателя Совета безопасности РоссииДмитрий Медведев.

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Он напомнил, что курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться, добавил Медведев.

Он подчеркнул, что санкции, введённые Евросоюзом против России, не работают и вредны «самим европейцам», а евро слабеет.

«Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Пока же $1 = €1. Храните сбережения в рублях», — посоветовал замглавы Совбеза.

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Как сообщалоИА REGNUM, ранее президент ассоциации российских банков, академик РАНГарегин Тосунян заявил, что хранить свои сбережения в иностранных валютах уже неоправданно, потому что хранение в иных валютах, кроме национальных, несёт в себе риски. По его словам, сейчас жителям России более целесообразно хранить свои сбережения в рублях и выбирать те банки, которые предоставляют наиболее выгодные условия.

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