Екатеринбург, , 15:48 — REGNUM Свердловский областной суд отпустил из СИЗО бизнесмена, который может быть причастен к гибели десятков человек. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Суд

Ранее, 28 июня, Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил ему срок содержания под стражей до 16 сентября. Однако адвокат обвиняемого обжаловал это постановление. И 12 июля облсуд согласился с его доводами. Теперь обвиняемый будет находиться под домашним арестом.

Массовое отравление метанолом произошло в октябре. В результате употребления спиртного погибли более 20 человек. Задержанным вменили оборот товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель двух или более лиц.