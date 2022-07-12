Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Кинокомпания «Марс Медиа» приступила к съёмкам 12-серийной исторической драмы «Великая. Фильм второй» по заказу Первого канала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вещателя 12 июля.

Елизавета Боярская в роли Екатерины II Пресс-служба Первого канала

Режиссёром шоу выступил Сергей Гинзбург. Роль Екатерины II исполнит Елизавета Боярская. В актёрский состав проекта также вошли Антон Хабаров (Григорий Орлов), Алексей Морозов (Григорий Потемкин), Павел Ворожцов (Панин), Алексей Филимонов (Нарышкин), Игорь Гордин (Бестужев), Софья Синицына (Дашкова), Филипп Ершов (Павел).

ИА REGNUM напоминает, что «Великая. Фильм второй» является продолжением сериала «Великая» 2015 года. В первой части императрицу сыграла Юлия Снигирь.

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