Луганск, 12 июля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Украинские боевики вели обстрел города Стаханов в Луганской Народной Республике из американской РСЗО HIMARS, в результате два человека погибли, сообщили 12 июля в представительстве ЛНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По уточненной информации, обстрел города Стаханов… осуществлен с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 6 ракет). В результате обстрела погибло два человека и два мирных жителя получили ранения», — говорится в телеграм-канале представительства.

В представительстве уточнили, что из-за обстрела повреждено остекление 11 многоэтажных жилых домов, детского сада «Сказка» и Стахановской специализированной школы № 10.