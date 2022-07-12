Симферополь, 12 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма в связи с ожидаемой чрезвычайной пожарной опасностью в период с 12 по 15 июля, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Каширская Марина ИА REGNUM Крым

«12-15 июля в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 мая на территории Крымского полуострова действует особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на посещение лесов, а также на разведение костров.