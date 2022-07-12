Красногорск, 12 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. На территории Подмосковья необходимо продолжать борьбу с несанкционированными свалками. Об этом 12 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководителями правоохранительных органов региона, сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

По его словам, тема незаконных свалок всё ещё является чувствительной для региона проблемой, хотя определенные успехи в её решении есть.

«Мы заметно снизили их количество — в два раза, но вместе с тем должны признать, что нужны дополнительные усилия, в том числе правоохранительного блока», — сказал губернатор.