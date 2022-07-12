Энергодар, Украина, 12 июля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования нанесли удар беспилотником-камикадзе по жилому району Энергодара в Запорожской области. Об этом 12 июля сообщили в администрации города.

Беспилотник

«В 14:20 (совпадает с мск) ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодар», — приводит сообщении представителя пресс-службы РИА Новости.

Также в пресс-службе добавили, что в данный момент уточняется информация о жертвах в результате удара и уточнили, что силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник ВСУ, который был направлен на Энергодар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ лишились возможности контратаковать на донецком направлении, ситуация на этом участке фронта под контролем союзных войск и подразделений ДНР.