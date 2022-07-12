Калуга, , 15:47 — REGNUM В Калужской области в сентябре 2022 года стартует местный проект бесплатного «Сельского кинопоказа» новых отечественных кинофильмов, сообщили 12 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Киностудия «Военфильм-Медынь» приступила к съёмкам нового кинопроекта о народном ополчении voenfilm.ru

В рамках проекта состоялось подписание лицензионного соглашения между Студией «ВоенФильм» и Ассоциацией «Народный проект», возглавляемой депутатом областного парламента Олегом Комиссаром. Соглашение даёт Ассоциации право бесплатно показывать кинофильмы «Брестская крепость», «Батальон», «Подольские курсанты» и «Учёности плоды» в рамках регионального проекта «Сельский кинопоказ».

«Жители сельской местности зачастую лишены возможности просмотра в своем населённом пункте прокатных картин высокого качества. Для восполнения этого пробела и родилась идея бесплатного «Сельского кинопоказа» новых отечественных фильмов. Первой киностудией, которая согласилась предоставить лицензии на свои фильмы, стала студия «ВоенФильм» заслуженного артиста России Игоря Угольникова. Уже достигнуты предварительные договоренности с главами администраций Боровского и Юхновского районов Калужской области об использовании для кинопоказа новых передвижных автоклубов и переоборудованных сельских Домов культуры», — отметил Олег Комиссар.

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