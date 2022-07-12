Калуга, 12 июля 2022, 15:47 — REGNUM В Калужской области в сентябре 2022 года стартует местный проект бесплатного «Сельского кинопоказа» новых отечественных кинофильмов, сообщили 12 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания региона.
В рамках проекта состоялось подписание лицензионного соглашения между Студией «ВоенФильм» и Ассоциацией «Народный проект», возглавляемой депутатом областного парламента Олегом Комиссаром. Соглашение даёт Ассоциации право бесплатно показывать кинофильмы «Брестская крепость», «Батальон», «Подольские курсанты» и «Учёности плоды» в рамках регионального проекта «Сельский кинопоказ».
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