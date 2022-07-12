Тюмень, , 15:38 — REGNUM В Курганской области за сутки на 12 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали восемь человек, выписаны по выздоровлению 32 человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 13 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 12 июля выявлено 105 288 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 505 человек, скончались 1443 пациента (на двух человек больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области за сутки скончались два человека с COVID-19