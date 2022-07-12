Тюмень, 12 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 12 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали восемь человек, выписаны по выздоровлению 32 человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 13 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 12 июля выявлено 105 288 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 505 человек, скончались 1443 пациента (на двух человек больше, чем днём ранее).