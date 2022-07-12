Симферополь, 12 июля 2022, 15:36 — REGNUM Приговор в отношении бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Симферополю вынес Железнодорожный районный суд города, об этом 12 июля сообщила пресс-служба суда.
Суд признал бывшего полицейского виновным в получении взятки в 3 млн рублей.
Сам подсудимый свою вину не признал. Однако суд счёл его вину доказанной и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он лишён права занимать должности в органах государственной власти на четыре года.
Ранее суд вынес приговор в отношении посредника при передачи взятки, он осуждён на шесть лет лишения свободы.