Париж, 12 июля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Министр-делегат по государственным счетам во Франции Габриэль Атталь заявил, что 11 миллионов жителей страны получат помощь из-за цен на бензин, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Объявленная в прошлое воскресенье министром экономики Бруно Ле Мэром, новая «топливная помощь» коснется «11 миллионов французов».

Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть останутся высокими. Об этом заявил Оливье Гантуа, президент французского союза нефтяной промышленности.

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