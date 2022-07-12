Красногорск, , 15:32 — REGNUM Систему камер наружного наблюдения «Безопасный регион» планируется и дальше развивать в Подмосковье. Об этом 12 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководителями правоохранительных органов региона, сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Камеры наблюдения

«Мы, находясь с вами на оперативной связи, видим, насколько эффективно работает видеонаблюдение. Люди чувствуют себя безопасно: площадь это или парк, двор. Поэтому со своей стороны выделяем все необходимые ресурсы, чтобы дальше система развивалась, работала. Она востребована теми, кто обеспечивает правопорядок», — сказал Воробьев.

Глава региона напомнил, что в системе «Безопасный регион» задействовано 93 тыс. камер наружного наблюдения, из которых 23 тыс. размещены в подъездах домов. Планируется, что в течение 2022 года видеонаблюдение будет организовано еще в 20 тыс. подъездах подмосковных домов. При этом свыше 2 тыс. камер установят в местах массового скопления людей.

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