Бишкек, , 15:31 — REGNUM Спецслужбы Киргизии задержали иностранных боевиков, планировавших устроить теракт во время массового молебна в центре киргизской столицы в честь мусульманского праздника Курман Айта. Об этом сообщает госкомитет нацбезопасности страны.

Террористы Dean11122

Читайте также: США похвалили власти Киргизии за возвращение детей террористов из Ирака

Следствие установило, что задержанные иностранцы ранее проходили диверсионно-террористическую подготовку в зоне боевых действий в Сирии, а один из них является инструктором по взрывному делу, который должен был изготовить самодельную бомбу.

Также сотрудники ГКНБ задержали их пособников — граждан Киргизии, которые оказывали активное содействие членам международной террористической организации.

Читайте также: Киргизстанец переслал террористам в Сирию свыше 2 млн рублей