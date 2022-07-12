Симферополь, 12 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Наличие какой-либо символики, которая позволяла бы определить причастность к Вооруженным силам России у участников конфликта на набережной в Судаке, не подтвердила 12 июля полиция полуострова Крым. Об этом 12 июля говорится в пресс-релизе МВД по региону.

Эмблема МВД

«В ОМВД России по г. Судаку заявления и сообщения по данному факту не поступали. В ходе проверки достоверности опубликованной информации установлены и опрошены все участники произошедшего. Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось», — говорится в нём.

Также указывается, что в данный момент идёт процессуальная проверка по факту произошедшего и по ее итогам будет принято в установленном законом порядке решение.

Как передавало ИА REGNUM, ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что лиц, которые подозреваются в избиении в городе Судак военного Вооружённых сил (ВС) РФ за одежду с буквой Z, являющейся символом спецоперации по денацификации Украины, задержали.