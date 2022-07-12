Москва, , 15:31 — REGNUM Отсутствие у России условий для проведения тренировок по отдельным видам спорта раньше компенсировалось за счет иностранных спортивных баз. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Дмитрий Свищев Svishchev.ru

Ранее в Южно-Сахалинске состоялось выездное совещание профильного комитета Госдумы с участием министра спорта Олега Матыцина.

По словам депутата, Сахалинскую область можно отнести к числу тех регионов, чей опыт развития физкультуры и спорта должен перениматься другими субъектами. Однако, стоит расширить практику проведения крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнований, отметил он.

«Мы знаем о том, что в России по отдельным видам спорта просто отсутствуют условия для прохождения тренировочного процесса. Многие годы эта проблема решалась за счет использования возможностей иностранных спортивных баз. В ближайшее время нам необходимо восполнить все имеющиеся пробелы по спортивным базам и обеспечить самый высокий уровень спортивной инфраструктуры. И у территории Дальневосточного федерального округа, в Сахалинской области, есть для этого колоссальный потенциал», — уверен Свищев.

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