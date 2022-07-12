Москва, 12 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Отсутствие у России условий для проведения тренировок по отдельным видам спорта раньше компенсировалось за счет иностранных спортивных баз. Как передает корреспондентИА REGNUM12 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спортуДмитрий Свищев (ЛДПР).

Svishchev.ru Дмитрий Свищев

Ранее в Южно-Сахалинске состоялось выездное совещание профильного комитета Госдумы с участием министра спортаОлега Матыцина.

По словам депутата, Сахалинскую область можно отнести к числу тех регионов, чей опыт развития физкультуры и спорта должен перениматься другими субъектами. Однако, стоит расширить практику проведения крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнований, отметил он.

«Мы знаем о том, что в России по отдельным видам спорта просто отсутствуют условия для прохождения тренировочного процесса. Многие годы эта проблема решалась за счет использования возможностей иностранных спортивных баз. В ближайшее время нам необходимо восполнить все имеющиеся пробелы по спортивным базам и обеспечить самый высокий уровень спортивной инфраструктуры. И у территории Дальневосточного федерального округа, в Сахалинской области, есть для этого колоссальный потенциал», — уверен Свищев.

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