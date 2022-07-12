Москва, 12 июля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Российские предприниматели должны получить доступ к длинным деньгам и гарантированному спросу. Об этом 12 июля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по промышленности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Мы также расширяем поддержку промышленных кластеров и технопарков. Сейчас готовим их обновлённую модель. У компаний-резидентов должен быть доступ к длинному финансированию и гарантированному спросу — и в том числе с помощью внедрения так называемых офсетных контрактов проработаем и также специальный налоговый режим. Важно, чтобы российские компании ускоренными темпами наращивали степень локализации производств», — заявил Мишустин.