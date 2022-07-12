Варшава, , 15:28 — REGNUM Кабинет министров Польши обсуждает смягчение правил торговли газом, расширение тарифной защиты потребителей и план действий в чрезвычайных ситуациях для сетевых операторов с целью обеспечить возможность быстрого реагирования в случае усугубления энергетического кризиса, сообщило правительство 12 июля, как передает агентство Reuters.

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«Исключительная ситуация на мировых энергетических рынках… создает необходимость в специальных правовых мерах, позволяющих реагировать в режиме реального времени в случае дальнейшего ухудшения ситуации», — заявило правительство.

Предлагаемые меры включают в себя приостановку действия правил, обязывающих газовые компании торговать топливом на Варшавской бирже, в случае объявления газового кризиса, продление тарифной защиты для 7,1 млн мелких потребителей, включая домашние хозяйства, до 2027 года, а также план действий в чрезвычайных ситуациях по хранению и транспортировке газа.

В рамках санкций против России европейские страны пытаются сократить свою зависимость от российских энергоресурсов, создать резервы и разработать планы действий на случай нехватки газа в зимний период.

Польша, отрезанная от российских поставок с апреля 2022 года, в настоящее время имеет относительно комфортный газовый баланс благодаря терминалу сжиженного природного газа, работающему на полную мощность, и низкому летнему спросу.

Однако если российские поставки в Европу прекратятся, трансграничные поставки по всему континенту будут затруднены.

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