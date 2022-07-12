Донецк, , 15:27 — REGNUM С момента эскалации в Донецкой Народной Республике в результате ударов и атак ВСУ были ранены 2635 человек, в том числе 173 ребёнка. Об этом 13 июля сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Флаг ДНР Иван Шилов, ИА REGNUM

При этом 1145 мирных граждан, включая 90 детей, получили ранения различной степени тяжести на территории в границах до начала специальной военной операции. Еще 1490 гражданских лиц, в том числе 83 ребёнка, были ранены на освобождённой в ходе спецоперации территории.

«За 146 дней эскалации погибли 242 гражданских лица, в том числе 16 детей», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Также, за этот период были повреждены 5402 жилых домостроения, 1208 объектов гражданской инфраструктуры, включая 70 медицинских учреждений, 236 образовательных учреждений, 441 объект социального обеспечения, 32 объекта критической инфраструктуры, 429 объектов электро-, водо- и газоснабжения.

За 146 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 5689 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 5360. Всего украинские военные выпустили по территории ДНР 47 590 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету из ОТКР «Точка-У», 14 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 143 ракеты РСЗО БМ-27 «Ураган» и 8303 ракеты РСЗО БМ-21 «Град».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России на 12 июля, в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили два взвода РСЗО «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» вооружённых сил Украины.