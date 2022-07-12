Москва, 12 июля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Ущерб от санкций для экономики России оказался весьма неравномерным. Об этом 12 июля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Введённые против нашей страны международные санкции нарушили существовавшую много лет промышленную кооперацию. Разорвали производственные, логистические цепочки — что, конечно, в последние месяцы отразилось на отраслях. Но при этом ситуация по отраслям крайне неравномерна», — заявил Мишустин.

По его словам, нужно внимательно следить за текущей динамикой и при необходимости точечно донастраивать меры поддержки.

«Перед нами стоит задача укрепить индустриальный потенциал страны, сделать отрасли мощными, независимыми. И от успешности наших шагов напрямую будет зависеть технологическое развитие России и её экономический суверенитет», — указал премьер-министр.