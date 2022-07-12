Элиста, , 15:25 — REGNUM В Калмыкии бывший сотрудник полиции межмуниципального отдела МВД России «Городовиковский» стал фигурантом уголовного дела о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 12 июля.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Следователи полагают, что утром 26 ноября 2021 года инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Городовиковский» на участке трассы Яшалта — Сальск предложил участнику ДТП передать ему 20 тыс. рублей. В обмен он пообещал не привлекать водителя к административной ответственности.

Деньги были перечислены на банковскую карту полицейского.

Следователи устанавливают все детали случившегося.