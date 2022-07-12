Элиста, 12 июля 2022, 15:25 — REGNUM В Калмыкии бывший сотрудник полиции межмуниципального отдела МВД России «Городовиковский» стал фигурантом уголовного дела о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 12 июля.
Следователи полагают, что утром 26 ноября 2021 года инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Городовиковский» на участке трассы Яшалта — Сальск предложил участнику ДТП передать ему 20 тыс. рублей. В обмен он пообещал не привлекать водителя к административной ответственности.
Деньги были перечислены на банковскую карту полицейского.
Следователи устанавливают все детали случившегося.