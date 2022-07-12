Брянск, 12 июля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Асфальтовые дорожки полностью заменят в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе городской администрации.

Пресс-служба Брянской городской администрации Благоустройство Центрального парка Брянска

Работы проведут на территории, которая начинается от летней эстрады и охватывает всю прилегающую площадь, а также расходящиеся от зелёного кольца пешеходные дорожки. В том числе подрядчики заменят покрытие вокруг аттракционов. По границе парка установят освещение.

На ремонтные работы из бюджета выделено около 12 млн рублей.