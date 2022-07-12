Донецк, 12 июля 2022, 15:24 — REGNUM Боевики ВСУ лишились возможности контратаковать на донецком направлении, ситуация на этом участке фронта под контролем союзных войск и подразделений ДНР, заявил 12 июля журналистам представитель Народной милиции республики.
Представитель ведомства добавил, что ежедневно артиллерийские подразделения ведут подавление огневой активности противника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее два взвода РСЗО «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» Вооружённых сил Украины были уничтожены в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики.
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