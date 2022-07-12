Донецк, 12 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Боевики ВСУ лишились возможности контратаковать на донецком направлении, ситуация на этом участке фронта под контролем союзных войск и подразделений ДНР, заявил 12 июля журналистам представитель Народной милиции республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«В настоящее время ситуация на донецком направлении остается под контролем союзных сил», — заявил он журналистам.

Представитель ведомства добавил, что ежедневно артиллерийские подразделения ведут подавление огневой активности противника.

«Подразделения украинских боевиков полностью лишены возможности контратаки», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два взвода РСЗО «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» Вооружённых сил Украины были уничтожены в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики.

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