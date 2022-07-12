Москва, , 15:23 — REGNUM Одной из причин того, что доллары и евро перестали быть привлекательны для жителей РФ, стали повышенные комиссии по банковским операциям с этими валютами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Доллар vs Евро (сс) Dennis Skley

«Санкционные ограничения Запада, валютные ограничения России, сложности с банковскими переводами инвалюты, отсутствие инвестиционных инструментов под доллары и евро на российском рынке, повышенные комиссии по банковским операциям с этими валютами — всё это ограничивает привлекательность доллара и евро и для инвесторов, и для простых граждан», — сказала Степанова.

По ее словам, интерес жителей РФ к доллару и евро будет зависеть от решения текущих проблем, улучшения условий проведения банковских операций с данными валютами, снятия ограничений финансовой инфраструктуры, в том числе отключений от Swift, и проблем взаимодействия национального расчетного депозитария с иностранными депозитариями Euroclear и Clearstream.

«А также от степени и скорости развития расчетных и платежных систем в валютах СНГ и дружественных стран и расширения инструментов инвестирования и накопления в этих альтернативных валютах», — пояснила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России продолжит расти объем торгов с юанями.

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