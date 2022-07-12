Воронеж, , 15:23 — REGNUM Расследование уголовного дело о незаконном обороте алкоголя и спиртосодержащей продукции завершено воронежскими полицейскими, сообщила 12 июля руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Алкоголь Цитата из т/ф «Остров сокровищ». режДавид Черкасский. 1988. СССР

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» части 6 статьи 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», частью 2 статьи 171.3 «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщила Куликова.

Обвиняемым по делу проходит 38-летний житель Воронежа. По данным следствия, он организовал приобретение и поставку алкогольных напитков различных наименований — коньяка, водки, виски, вина и прочего, произведённых нелицензируемыми организациями и не имеющих специальной маркировки. Продукцию хранили в гаражных боксах, а реализовывали по цене от 80 рублей за одну бутылку объемом 0,5 литра.

Оперативники изъяли около 5 тонн немаркированной алкогольной продукции, по оценке её стоимость составила около 1,3 млн рублей.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Левобережный районный суд для рассмотрения.