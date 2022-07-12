В Воронеже в суд передано дело о нелегальной торговле алкоголем
Воронеж, 12 июля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Расследование уголовного дело о незаконном обороте алкоголя и спиртосодержащей продукции завершено воронежскими полицейскими, сообщила 12 июля руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Обвиняемым по делу проходит 38-летний житель Воронежа. По данным следствия, он организовал приобретение и поставку алкогольных напитков различных наименований — коньяка, водки, виски, вина и прочего, произведённых нелицензируемыми организациями и не имеющих специальной маркировки. Продукцию хранили в гаражных боксах, а реализовывали по цене от 80 рублей за одну бутылку объемом 0,5 литра.
Оперативники изъяли около 5 тонн немаркированной алкогольной продукции, по оценке её стоимость составила около 1,3 млн рублей.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Левобережный районный суд для рассмотрения.