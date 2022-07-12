Москва, 12 июля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Объем торгов с юанями в России продолжит расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Однозначно ожидается продолжение роста объема торгов с китайской валютой и за счет роста спроса на нее со стороны банков и бизнеса, и со стороны населения из-за потребности в более-менее стабильной расчетной валюте и валюте сбережений, — сказала Степанова. — Процесс сильного укрепления рубля, похоже, подошел к концу, и ожидается ослабление его валютного курса по отношению к резервным валютам, в том числе юаня».

По ее словам, если период западных санкций продлится очень долго, то в России вырастет спрос на китайскую валюту, а часть ее жителей переложит свои сбережения в юани.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, когда в РФ вновь начнет расти интерес к долларам и евро.