Одесса, Украина, 12 июля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Петиция на сайте правительства Украины, в которой предлагается заменить памятник российской императрице Екатерине ll на статую американского актёра, снимавшегося в гей-порно, Билла Херрингтона, набрала 12 июля 25 тысяч голосов и должна быть рассмотрена украинским лидером Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатерина II

В петиции говорится, что Екатерина II якобы является «контроверсионной исторической фигурой», которая «нанесла большой вред» государственности и культуре Украины своими действиями и потому установка этого памятника была «страшной ошибкой».

Также указывается, что наличие в городе этого памятника говорит о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния и взамен предлагается проект памятника, где порноактёр Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива.

При это утверждается, что такая замена якобы покажет, что Одесса «это не какой-то провинциальный городок российской империи», продемонстрирует поддержку Украиной ЛГБТ-сообщества и также утверждется, что такая замена — «это весело и смешно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не идёт речи о возможности возобновления переговоров с Украиной.