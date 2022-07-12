Париж, 12 июля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Правительство Франции объявило о плане действий, направленном на сокращение добавления нитратов в пищевые продукты, передает BFM TV.

Продукты питания

План действий будет представлен в парламенте осенью после подтверждения связи между риском рака и воздействием нитратов.

Агентство здравоохранения Франции призывает к «снижению воздействия нитратов на население с помощью упреждающих мер путем ограничения воздействия через пищу», говорится в заключении, опубликованном утром 12 июля.

«Речь идет об ограничении использования нитратов, что строго необходимо. Это сокращение гарантирует безопасность пищевых продуктов для потребителя», — подчеркивают министерства здравоохранения и сельского хозяйства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, французские органы здравоохранения подтверждают «существование связи между риском колоректального рака и воздействием нитратов», в частности, через переработанное мясо.