Ярославль, 12 июля 2022, 15:28 — REGNUM В Ярославле пройдёт суд над адвокатом, который пытался дать взятку следователю. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.
46-летний мужчина работал при Адвокатской палате Владимирской области.
В марте 2022 года адвокат встретился со следователем и предложил ей взятку в размере 400 тысяч рублей о чём следователь сразу же сообщила в управление ФСБ России по Ярославской области. В дальнейшем, при передаче первого транша мужчину задержали. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.