Ярославль, , 15:28 — REGNUM В Ярославле пройдёт суд над адвокатом, который пытался дать взятку следователю. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Момент передачи части взятки yaroslavl. sledcom.ru

46-летний мужчина работал при Адвокатской палате Владимирской области.

«По данным следствия, злоумышленник с февраля 2022 года, находясь на территории города Рыбинска Ярославской области, осуществлял защиту обвиняемого по уголовному делу. В дальнейшем у него возник преступный умысел на дачу взятки следователю следственного отдела МУ МВД России «Рыбинское» за незаконное освобождение от уголовной ответственности одной из подозреваемых по вышеуказанному уголовному делу», — рассказали в ярославском СКР.

В марте 2022 года адвокат встретился со следователем и предложил ей взятку в размере 400 тысяч рублей о чём следователь сразу же сообщила в управление ФСБ России по Ярославской области. В дальнейшем, при передаче первого транша мужчину задержали. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.