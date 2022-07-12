Москва, , 15:18 — REGNUM По мере укрепления в РФ курсов доллара и евро будет расти интерес жителей России к этим валютам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Скорее всего, осенью и зимой 2022 года будет наблюдаться умеренная тенденция к ослаблению курса рубля, — сказала Степанова. — А по мере укрепления курсов доллара и евро интерес жителей к совершению операций купли-продажи с данными валютами возобновится, но лишь частично. До тех пор, пока не будут сняты все валютные ограничения, в том числе санкционные ограничения западных стран, пока не вернутся традиционные инвестиционные инструменты в долларах и евро на российский рынок, спрос на эти мировые резервные валюты будет оставаться крайне умеренным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, почему в РФ упал спрос на доллары и евро.

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